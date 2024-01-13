"Нам – юристам – вкрай подобається". Малюська пояснив важливі пункти в угоді з Британією

Угода передбачає, що РФ розпрощається зі своїми активами, допоки не виплатить репарації, а ще в документі є пункт з алюзією на п'яту статтю НАТО

В укладеному між Україною і Великою Британією договорі про гарантії безпеки передбачені зобов’язання замороження активів РФ, є пункти, наближені до положень договору НАТО, а також містяться положення, що унеможливлюють подальші чутки про нібито примус з боку партнерів до переговорів з РФ і до поступок територіями. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи юридичну складову документа.

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Він наголосив, що підписаний договір – це зокрема і "комунікаційна перемога" України, адже зараз лунає багато різноманітних чуток і тез про те, що Захід нібито вмовляє, тисне на Україну або бодай натякає на те, що "потрібно домовлятись" з РФ ціною власних територій.

"Ця угода чітко вказує на те, що жодного навіть подібного натяку бути не може <…> Нам буде легше протидіяти тезам про те, що Україна повинна на якомусь етапі змиритися з втратою хоча б частини території. Цього не відбудеться ніколи, договір чіткий в цьому плані", – зазначив Малюська.

За його словами, в документі визначено і багато юридичних зобов’язань з боку Британії – мова про необхідність притягнення РФ до покарання за воєнні злочини та змушення виплачувати репарації.

Очільник Мін’юсту зауважив, що окремі положення в тексті угоди "максимально наближені" до положень, під якими підписалися члени НАТО. Зокрема, одна з частин документа містить "чітку алюзію" на п’яту статтю НАТО про те, що у випадку нападу на одну з країн це вважатиметься нападом на усіх членів Альянсу. В договорі між Україною і Британією є теза про те, що подальший напад на Україну означатиме "атаку на безпеку" НАТО і зокрема Британії.

"Натяк цілком зрозумілий. Ми ще не є членом НАТО, але маємо повну підтримку Великої Британії, щоб зобов’язання перед Україною були принаймні схожими", – сказав він.

Крім того, за його словами, у цьому договорі Британія підписалася під тим, що Росія не поверне у свою власність суверенні активи, допоки вона повністю не компенсує завдану війною шкоду Україні.

"Ми маємо гарантію, що відповідні суверенні російські активи, які знаходяться у Великій Британії, їй не будуть поверненні. Крім того, британці підписалися під тим, що вони будуть напрацьовувати із іншими партнерами механізм, щоб використати суверенні кошти РФ на користь України. Це, безумовно, також величезне і гарне зобов'язання Британії, яке нам – юристам – вкрай подобається", – сказав він.

Очільник відомства додав, що тепер Україна очікуватиме, що відповідні положення міститимуться і в інших договорах з іншими країнами – і тоді "з цього моменту Росія зможе сказати "прощавай" усім своїм суверенним активам, вона їх не побачить, тому що розмір завданої шкоди істотно перевищує такі активи".

12 січня Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичну співпрацю тощо.

Міністр оборони Умєров переконаний, що підписана угода не повторить долі Будапештського меморандуму.

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