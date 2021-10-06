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Нападение на Схемы: Венедиктова заявила, что не будет "покрывать безумие" работников банка

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 12:13
Нападение на Схемы: Венедиктова заявила, что не будет
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора не будет "покрывать безумие", продемонстрированное сотрудниками Укрэксимбанка во время нападения на журналистов "Схем". В своем Facebook она также анонсировала сообщение о подозрении фигурантам инцидента.

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"В этом вопросе нет мест для размышлений – справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка", – написала генпрокурор.

Она также заявила, что препятствование журналистам с флешек не счистить, и ответственность за применение физической силы против работников СМИ будет неизбежна. По ее словам, сути проблемы не изменит и сложение полномочий главой банка.

Венедиктова сообщила, что в ближайшее время будут проведены следственные действия с потерпевшим журналистом, и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленного видео конфликта.

"Ответственным будет сообщено о подозрении", – добавила генпрокурор.

Нападение на Схемы: Венедиктова заявила, что не будет "покрывать безумие" работников банка
  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
  • Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время расследования.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Оксана Житнюк
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Укрэксимбанк схемы Ирина Венедиктова Евгений Мецгер ОГП
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