НАПК дало детективам НАБУ доступ к реестру деклараций

ать запросы. Под правовыми основаниями для запроса имеется в виду, что для получения информации из реестра у НАБУ должно быть открыто уголовное производство и оперативно-розыскное дело по этому субъекту декларирования.

Впервые НАБУ получило полный доступ в мае 2017 года. В бюро отмечают, что доступ к реестру позволяет более оперативно анализировать декларации лиц, подследственных НАБ

У. Однако в декабре того же года

в связи с тем, что якобы сотрудник НАБУ несанкционированно изменил декларацию одного из полицейских. После этого случая порядок доступа к реестру был изменен.