НАПК дало детективам НАБУ доступ к реестру деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции и ГП Украинские специальные системы предоставили доступ к Единому госреестру деклараций детективам Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в сообщении НАБУ.
Урегулированы вопросы обеспечения доступа детективов к непубличной части реестра деклараций, а также защита информации при взаимодействии двух органов.
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Для получения удаленного доступа к реестру директор НАБУ должен будет прислать перечень пользователей, которым разрешено формировать запросы. Под правовыми основаниями для запроса имеется в виду, что для получения информации из реестра у НАБУ должно быть открыто уголовное производство и оперативно-розыскное дело по этому субъекту декларирования.
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Впервые НАБУ получило полный доступ в мае 2017 года. В бюро отмечают, что доступ к реестру позволяет более оперативно анализировать декларации лиц, подследственных НАБУ. Однако в декабре того же года доступ был существенно ограничен в связи с тем, что якобы сотрудник НАБУ несанкционированно изменил декларацию одного из полицейских. После этого случая порядок доступа к реестру был изменен.
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