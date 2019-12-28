Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НАПК дало детективам НАБУ доступ к реестру деклараций

НАПК дало детективам НАБУ доступ к реестру деклараций - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ
28.12.2019, 10:41

Для запроса в реестр со стороны НАБУ должны быть правовые основания

Национальное агентство по предотвращению коррупции и ГП Украинские специальные системы предоставили доступ к Единому госреестру деклараций детективам Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Урегулированы вопросы обеспечения доступа детективов к непубличной части реестра деклараций, а также защита информации при взаимодействии двух органов.

  • Для получения удаленного доступа к реестру директор НАБУ должен будет прислать перечень пользователей, которым разрешено формировать запросы. Под правовыми основаниями для запроса имеется в виду, что для получения информации из реестра у НАБУ должно быть открыто уголовное производство и оперативно-розыскное дело по этому субъекту декларирования.
  • Впервые НАБУ получило полный доступ в мае 2017 года. В бюро отмечают, что доступ к реестру позволяет более оперативно анализировать декларации лиц, подследственных НАБУ. Однако в декабре того же года доступ был существенно ограничен в связи с тем, что якобы сотрудник НАБУ несанкционированно изменил декларацию одного из полицейских. После этого случая порядок доступа к реестру был изменен. 

Читайте также: Топ-5 громких коррупционных дел, которые многое расскажут о власти Зеленского в 2020-м

Напишите нам
набу напк реестр деклараций
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 