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НАПК разъяснило, как правильно декларировать награду за поимку Стрелкова

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 21:41
НАПК разъяснило, как правильно декларировать награду за поимку Стрелкова - Фото
Игорь Гиркин (Фото - EPA)

Национальное агентство по противодействию коррупции разъяснило, могут ли госслужащие получить вознаграждение за взятие в плен Игоря Гиркина (Стрелкова) и нужно ли будет декларировать эти средства.

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В НАПК напомнили, что Главное управление разведки Министерства обороны гарантировало выплату $100 000 за задержание или передачу в плен российского боевика Гиркина.

Агентство отмечает, что закон не запрещает получение такого вознаграждения субъектами декларирования (то есть, государственными служащими), но полученное вознаграждение обязательно следует указать как доход в декларации за 2022 год.

Фото – Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК

Гиркин (также известный как Игорь Стрелков, "Стрелок" и Сергей Рунов) разыскивается в Украине за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета.

Нидерланды объявили его в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году.

  • 15 октября стало известно, что Гиркин записался добровольцем в российскую армию и отправился на войну против Украины.
  • После этого в Twitter приступили к неформальному сбору денег на награду за его задержание. Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко первым пообещал заплатить $10 000 тому, кто возьмет Гиркина в плен. По столько же пообещали певец Тарас Тополя, писатель Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте также: Интервью Гиркина Гордону: 20 000 дизлайков и признание в убийствах украинцев

Сергій Бережний
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напк игорь гиркин игорь стрелков
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