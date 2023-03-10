НАБУ подозревает нардепа Исаенко в попытке завладеть землей в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро сообщило народному депутату и бывшему замруководителя Аппарата Верховной Рады о подозрении в попытке незаконного завладения земельным участком в 8 гектар в Киеве.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о нардепе от запрещенной ОПЗЖ Дмитрии Исаенко и экс-заместителе руководителя Аппарата Верховной Рады Эдуарде Багдасаряне.

По данным следствия, в начале 2020 года нардеп Исаенко захотел завладеть участком, на котором располагался Госстройкомбинат, чтобы в дальнейшем построить жилой комплекс.

Для этого он вступил в сговор с работниками Госстройкомбината и Эдуардом Багдасаряном, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

Нардеп Исаенко подозревается в организации вывода земельного участка из госсобственности по заниженной стоимости. А именно, за 300 млн грн, когда рыночная стоимость составляла примерно 525 млн грн. Впоследствии нардеп планировал построить на участке комбината жилищный комплекс, но при содействии НАБУ в августе 2021 года на эту землю был наложен арест.

Подозрение получили еще экс-руководитель Управления делами Аппарата ВРУ и два экс-чиновника Госстройкомбината.

По версии следствия, участники незаконно организовали аукцион по этим 8 га земли. Победителем стала компания, связанная с Исаенко.

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Мілана Головань

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