Нардеп из Дрогобыча проспал в Раде работу над законопроектом – фото

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Вчера, 2 июля, во время рассмотрения и голосования в Верховной Раде поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса нардеп от Слуги народа Орест Саламаха проспал "не менее часа". Об этом пишет Zaxid.net.

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Проект закона начали рассматривать с утра, в 10:00. 29-летний нардеп из Дрогобыча (Львовская область) спрятался за колонной, где и уснул. На сайте Рады можно посмотреть, что в карточках многих поправок к этому законопроекту напротив его имени стоит "Не голосовал".

Саламаха - член бюджетного комитета Рады и глава подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития.

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