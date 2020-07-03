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Нардеп из Дрогобыча проспал в Раде работу над законопроектом – фото

Нардеп из Дрогобыча проспал в Раде работу над законопроектом – фото - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.07.2020, 11:31

Поспав около часа во время активной работы Рады, парламентарий из Львовской области Орест Саламаха вернулся на свое место в сессионном зале

Вчера, 2 июля, во время рассмотрения и голосования в Верховной Раде поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса нардеп от Слуги народа Орест Саламаха проспал "не менее часа". Об этом пишет Zaxid.net.

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Проект закона начали рассматривать с утра, в 10:00. 29-летний нардеп из Дрогобыча (Львовская область) спрятался за колонной, где и уснул. На сайте Рады можно посмотреть, что в карточках многих поправок к этому законопроекту напротив его имени стоит "Не голосовал".

Саламаха - член бюджетного комитета Рады и глава подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития.

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Евгений Пилипенко
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верховная рада Слуга народа курьез сон Орест Саламаха
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