Нардеп Мережко: Слова США – предупреждение КНР не пересекать красные линии в поддержке РФ

Нардеп Мережко заявил, что Китай должен понимать, что война России против Украины – не "кризис", а неспровоцированная агрессия

Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Заявления представителя США Курта Кэмпбелла – "своеобразное предупреждение" Китаю, чтобы он не пересекал красные линии в своей поддержке России. Китайская пропаганда до сих пор пытается распространять российские нарративы, обвиняя в агрессии против Украины не Россию, а помогающие Украине государства. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко.

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Мережко отметил, что Китай усиливает военно-техническое сотрудничество с Россией и "фактически финансирует российскую военную машину, покупая российские энергоносители в огромных количествах". Нардеп подчеркнул, что это "не может не беспокоить союзников Украины", в частности США.

Он подчеркнул, что Китай должен понимать, что война России против Украины – не "кризис", а неспровоцированная агрессия.

"К сожалению, китайская пропаганда до сих пор пытается распространять российские нарративы, обвиняя не своего стратегического партнера, Россию, которая является агрессором и проводит политику геноцида, а те государства, которые помогают Украине защитить себя от внешней агрессии", – отметил он.

Нардеп отметил, что Китай сейчас "не на стороне справедливости и международного права", ведь с точки зрения международного права ситуация очень четкая: есть агрессор и есть жертва агрессии.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В этот же день Китай отреагировал на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла по поводу ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой.

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