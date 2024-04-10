Нардеп Мережко: Заяви США – попередження Китаю не перетинати червоні лінії у підтримці Росії

Нардеп Мережко заявив, що Китай має розуміти, що війна Росії проти України – не "криза", а неспровокована агресія

Олександр Мережко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Заяви представника США Курта Кемпбелла - "своєрідне попередження" Китаю, щоб він не перетинав червоні лінії у своїй підтримці Росії. Китайська пропаганда досі намагається поширювати російські наративи, звинувачуючи в агресії проти України не Росію, а держави, які допомагають Україні. Таку думку у коментарі для LIGA.net висловив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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Мережко зазначив, що Китай посилює військово-технічну співпрацю з Росією і "фактично фінансує російську воєнну машину, купуючи російські енергоносії у величезних кількостях". Нардеп наголосив, що це "не може не непокоїти союзників України", зокрема США.

Він наголосив, що Китай має розуміти, що війна Росії проти України – не "криза", а неспровокована агресія.

"На жаль, китайська пропаганда досі намагається поширювати російські наративи, звинувачуючи не свого стратегічного партнера, Росію, яка є агресором і проводить політику геноциду, а ті держави, які допомагають Україні захистити себе від зовнішньої агресії", – зазначив він.

Нардеп зауважив, що Китай зараз "не на боці справедливості й міжнародного права", адже з погляду міжнародного права ситуація є дуже чіткою: є агресор і є жертва агресії.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

Цього ж дня Китай відреагував на слова заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

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