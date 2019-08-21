Нардеп от Слуги народа задекларировала "бесценную" кошку: фото

Анастасия Краснолеская и кошка Маруся (фото - instagram/anastasiakrasnosilska)

Будущий народный депутат от партии Слуга народа Анастасия Красносельская внесла в декларацию о доходах свою кошку Марусю. Об этом свидетельствует опубликованная на портале НАПК декларация.

Свою кошку Марусю она внесла в раздел движимого имущества. Хотя колонка "цена" и пустует, политик указала в описании, что животное – бесценное.

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Декларация Марии Красносельской (фото - declarations.com.ua)

Помимо кошки Красносельская владеет 20% квартиры в Киеве и автомобилем Toyota Avensis.

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