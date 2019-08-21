Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нардеп от Слуги народа задекларировала "бесценную" кошку: фото

Нардеп от Слуги народа задекларировала "бесценную" кошку: фото - Фото
Анастасия Краснолеская и кошка Маруся (фото - instagram/anastasiakrasnosilska)
21.08.2019, 13:46

По словам Анастасии Красносельской, ее кошка Маруся бесценна

Будущий народный депутат от партии Слуга народа Анастасия Красносельская внесла в декларацию о доходах свою кошку Марусю. Об этом свидетельствует опубликованная на портале НАПК декларация.

Свою кошку Марусю она внесла в раздел движимого имущества. Хотя колонка "цена" и пустует, политик указала в описании, что животное – бесценное.

Читайте также: НАПК недосчиталось в декларациях нардепов 8,5 млрд гривень

Нажмите для увеличения

Декларация Марии Красносельской (фото - declarations.com.ua)

Помимо кошки Красносельская владеет 20% квартиры в Киеве и автомобилем Toyota Avensis.

Читайте также: Сколько зарабатывают "люди государства". Инфографика

Напишите нам
кошка Слуга народа декларация кот анастасия красносельская
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 