Нардеп Скороход: Я хочу на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит

Народный депутат группы За будущее Анна Скороход заявила, что нардеп Антон Поляков, умерший 8 октября, был убит. Об этом Скороход заявила в эфире Украина 24.

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"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще о какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин", – сказала Скороход.

Она подчеркнула, что Поляков никогда не употреблял наркотики.

"Мы бывали в различных компаниях и нам очень много чего предлагали – и никогда. Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить в том, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам", – сказала нардеп, добавив, что он даже таблетки от головной боли не принимал.

Скороход также заявила о следе удушения, который она видела на шее Полякова.

"Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была, я лично ее видела – и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушия", – заявила Скороход.

Она добавила, что медики ей рассказали, что в тот момент, когда полицейские пытались реанимировать Полякова, он был уже мертв.

По словам нардепа, ее ни разу не допрашивали по делу о смерти Полякова.

"Домой к нам не приходили, о его личных вещах у меня не спрашивали, никакого допроса у меня не было. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего", – рассказала Скороход и добавила, что полиция ничего не делает для расследования смерти Полякова.

Скороход также сообщила, что они с Поляковым оба были разведены с прежними супругами и собирались пожениться на его день рождения.

Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.

10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон.

Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.

Наталия Медведева

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