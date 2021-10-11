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В крови умершего нардепа Полякова был метадон – МВД

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 00:25
В крови умершего нардепа Полякова был метадон – МВД - Фото
Антон Поляков (фото - Антон Поляков, Facebook)

В крови народного депутата группы За будущее Антона Полякова, который умер 8 октября, обнаружен метадон. Об этом сказал спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, следователи пока не пришли к каким-либо выводам, подозрения еще никому не предъявлены.

"Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое химическое вещество, как метадон", – сказал Шевченко.

Он добавил, что следствию еще предстоит выяснить, какой именно это метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть Полякова.

"Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или кто-то отравил его этим препаратом", — сказал спикер МВД.

  • В ночь на 8 октября Поляков умер в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
  • По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
  • Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.

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Наталия Медведева
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антон поляков метадон
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