В крови умершего нардепа Полякова был метадон – МВД
В крови народного депутата группы За будущее Антона Полякова, который умер 8 октября, обнаружен метадон. Об этом сказал спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала Украина 24.
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По его словам, следователи пока не пришли к каким-либо выводам, подозрения еще никому не предъявлены.
"Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое химическое вещество, как метадон", – сказал Шевченко.
Он добавил, что следствию еще предстоит выяснить, какой именно это метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть Полякова.
"Либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или кто-то отравил его этим препаратом", — сказал спикер МВД.
- В ночь на 8 октября Поляков умер в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
- По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
- Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.
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