Поссорился со Скороход. Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова

Полиция рассматривает две версии причин смерти депутата Антона Полякова – хроническая болезнь или отравление. В день смерти он пил алкоголь, катался по Киеву со знакомым и не хотел сначала возвращаться домой, поскольку поссорился с сожительницей – нардепом Анной Скороход, сообщил на брифинге глава полиции Киева Иван Выговский.

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"Выдвинуто несколько версий. Это – хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти. Также – отравление неизвестным веществом, которое могло произойти как самостоятельно, так и неизвестным лицом", – сказал он.

По его словам, по процедуре открыто уголовное дело об убийстве "с примечанием естественная смерть". Назначены судебно-медицинская и судебно-токсилогическая экспертизы, чтобы выявить токсичные, ядовитые, наркотические или медицинские вещества, если они были в организме.

"Сейчас мы не можем говорить, что это была на 100% естественная смерть или отравление. Но больше склоняемся, что это естественная смерть", – отметил полицейский.

Правоохранитель добавил, что на шее Полякова действительно были следы. Но эксперты считают, что это было скорее покраснение, которое появилось, когда нардепа доставали из такси, а телесных повреждений у депутата не было.

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Выговский также рассказал, что Поляков в ночь смерти употреблял алкоголь в ресторане NOIR, вместе с ним был его знакомый Руслан Джамбулатов, который спиртное не пил. Такое же имя у помощника Скороход. По словам Выговского, она была сожительницей Полякова.

После посещения заведения мужчины ездили по Киеву на машине, Джамбулатов предложил поехать к месту проживания Полякова, но тот отказался, поскольку поссорился с сожительницей, говорит полицейский.

По словам Выговского, мужчины почти 1,5 часа катались по городу, потом знакомому надоело общение с Поляковым – он предложил нардепу на такси добраться домой. Таксист пересек двойную сплошную – его остановили патрульные и заметили Полякова в полулежащем состоянии.

Полицейские вызвали скорую, но реанимировать дефибриллятором Полякова не удалось – он умер на месте, отметил глава полиции Киева.

Он также добавил, что полиция опросила о событиях Джамбулатова. Выговский отметил, что в санкционном списке СНБО есть человек с такой же фамилией, но знакомый Полякова – другой человек, ранее не судимый, не причастный к уголовному миру.

Скороход полиция еще не опрашивала, поскольку она плохо себя чувствует, отметил глава полиции Киева.

В ночь на 8 октября Поляков умер в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

Сегодня Скороход стало плохо в Раде. Ее забрала скорая.

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Марк Сировой

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