Смерть Полякова. Таксист изменил показания, он подобрал нардепа неслучайно – МВД
Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти нардеп группы За будущее Антон Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, сообщил представитель МВД Артем Шевченко в эфире телеканала Украина 24.
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Ранее таксист заявлял, что случайно подобрал Полякова на остановке. По словам Шевченко, на самом деле депутат не был случайным пассажиром.
Таксист некоторое время ездил за автомобилем, в котором находился Поляков со свидетелем, а затем погибший пересел в такси, заявил представитель МВД.
Шевченко добавил, что установлены все лица, с которыми Поляков контактировал в ночь смерти. Также по его словам, эксперты не дали окончательного ответа, был ли метадон, который нашли в крови депутата, причиной смерти. Но скорее всего к смерти привело определенное сочетание химических веществ, уточнил он.
- В ночь на 8 октября Поляков умер в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.
- По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
- Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.
- 10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон.
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