Нардеп Вениславский: Достигнута главная цель, которую закладывали в закон о мобилизации

Федор Вениславский (Фото: Верховная Рада)

Главная цель закона о мобилизации, которая заключается в аудите всех военнообязанных украинцев, достигнута, считает народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Об этом он рассказал на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ".

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По словам депутата, со вступлением в силу закона темпы мобилизации соответствуют ожиданиям Министерства обороны, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба.

"Мы достигли главной цели, которую закладывали в этот законопроект, и соответственно, в действующий закон. Это провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить, где кто находится, кто пригоден к военной службе, а кто не пригоден, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован", – заявил Вениславский.

Нардеп отметил, что Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных украинцев от 18 до 60 лет, динамика достаточно положительная. По состоянию на утро 26 июня данные обновили 2,37 млн человек, сказал он.

Нардеп подчеркнул, что подавляющее большинство через мобильное приложение "Резерв+", на втором месте Центры предоставления административных услуг, на третьем – Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляет ТЦК и СП. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которой мы его принимали", – подчеркнул Вениславский.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации – военнообязанные должны в течение 60 суток обновить свои военно-учетные данные.

12 июня нардеп Завитневич заявил, что украинские власти в течение 30 лет не знали реальный мобилизационный ресурс, этим вопросом не занимались.

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