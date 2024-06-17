У украинцев нет выраженного отношения к новому закону о мобилизации – опрос

На западе Украины немного меньше тех, кто поддерживает мобилизационный закон (31%). В среднем по Украине – 34%

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Среди украинцев нет выраженного отношения к новому закону о мобилизации. Поддерживают закон около 34% граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного КМИС в рамках проекта MOBILISE в конце мая.

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Респондентов попросили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации".

34% опрошенных согласились (скорее или полностью) с таким утверждением.

20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

Немного меньший процент поддерживающих мобилизационный закон – на западе Украины.

Социологи подчеркнули, что несогласие с утверждением не тождественно тому, что люди выступают против (и тем более не являются свидетельством отношения к потребности самой мобилизации или необходимости давать отпор врагу).

"Безусловно, часть из тех, кто не согласен, именно противники. В то же время еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение", – объяснили в КМИС.

Социологи считают, что отсутствие выраженного отношения к закону является следствием понимания того, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, следствием собственных страхов и озабоченностей, а также того, что сам закон охватывает разные сферы.

Опрос проводился с 26 мая по 1 июня в рамках проекта MOBILISE, которыйохватывает четыре страны: Украину, Польшу, Аргентину и Марокко. Первоочередной целью проекта является сбор информации об отношении граждан (и личном опыте) к протестам и миграции вместе с другими политическими, социологическими и демографическими факторами. По телефону были опрошены 2011 украинцев, проживающих на подконтрольных государству территориях.

По данным Минобороны, по состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ составило 1:3.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации – военнообязанные должны в течение 60 суток обновить свои военно-учетные данные.

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