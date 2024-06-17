В українців немає вираженого ставлення до нового закону про мобілізацію – опитування

На заході України трохи менше тих, хто підтримує мобілізаційний закон (31%). В середньому по Україні – 34%

Ілюстративне фото: Depositphotos

Серед українців немає вираженого ставлення до нового закону про мобілізацію. Підтримують закон близько 34% громадян. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеним КМІС в межах проєкту MOBILISE наприкінці травня.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Респондентів попросили висловити згоду чи незгоду з твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію".

34% опитаних погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням.

20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

Дещо менший відсоток тих, хто підтримує мобілізаційний закон,- на заході України.

Соціологи наголосили, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу).

"Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення", – пояснили у КМІС.

Соціологи вважають, що відсутність вираженого ставлення до закону є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, наслідком власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам закон охоплює різні сфери.

Опитування проводилось з 26 травня до 1 червня в межах проєкту MOBILISE, якийохоплює чотири країни: Україну, Польщу, Аргентину та Марокко. Першочерговою метою проєкту є збір інформації про ставлення громадян (та про особистий досвід) до протестів і міграції разом з іншими політичними, соціологічними та демографічними факторами. Телефоном були опитані 2011 українців, що проживають на підконтрольних державі територіях.

За даними Міноборони, станом на травень співвідношення добровольців і мобілізованих у лавах ЗСУ становило 1:3.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію – військовозобов'язані повинні протягом 60 діб оновити свої військово-облікові дані.

Читайте також: Опитування: Більшість українців переконані, що мета РФ у війні – геноцид і знищення нації