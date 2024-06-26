Нардеп Веніславський: Досягнута головна мета, яку закладали в закон про мобілізацію

Федір Веніславський (Фото: Верховна Рада)

Головна мета закону про мобілізацію, яка полягає в аудиті всіх військовозобов’язаних українців, досягнута, вважає народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Про це він розповів на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ".

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За словами депутата, з набуттям чинності закону темпи мобілізації відповідають очікуванням Міністерства оборони, головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу.

"Ми досягли головної мети, яку закладали в цей законопроєкт, і відповідно, в закон, який зараз діє. Це провести аудит усіх військовозобов’язаних громадян України, з’ясувати, де хто перебуває, хто придатний до військової служби, а хто не придатний, хто має право на відстрочку, хто є заброньований і хто може бути мобілізований", – заявив Веніславський.

Нардеп зазначив, що Міноборони щодня моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових даних українців віком від 18 до 60 років, динаміка достатньо позитивна. Станом на ранок 26 червня дані оновили 2,37 млн людей, сказав він.

Нардеп зазначив, що переважна більшість через мобільний застосунок "Резерв+", на другому місці Центри надання адміністративних послуг, на третьому – Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

"Динаміка гарна, це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснює ТЦК і СП. Я думаю, що загалом закон виконав ту місію, заради якого ми його ухвалювали", – наголосив Веніславський.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію – військовозобов'язані повинні протягом 60 діб оновити свої військово-облікові дані.

12 червня нардеп Завітневич заявив, що українська влада протягом 30 років не знала реальний мобілізаційний ресурс, цим питанням не займались.

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