Нардепы еще будут решать, поддержать ли кандидатуру Кравченко на должность генпрокурора

Сейчас народные избранники очень осторожны в своих комментариях

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Народные депутаты еще будут решать на заседаниях фракций, поддерживать ли назначение на должность генерального прокурора Руслана Кравченко, кандидатуру которого президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 16 июня. Об этом трое народных избранников рассказали в комментариях для текста LIGA.net.

В настоящее время Кравченко возглавляет Государственную налоговую службу. Согласятся ли нардепы с его кандидатурой на генпрокурора, станет известно уже на этой неделе. Однако сейчас народные избранники очень аккуратны в своих заявлениях.

"Завтра состоится заседание фракции, поэтому пока ничего сказать не могу. Лично с ним не знаком, не пересекался. Увидимся на фракции – там и будем принимать решение", – рассказал LIGA.net Федор Вениславский, нардеп от властной фракции Слуга народа.

Оппозиционная фракция Голос также пока не успела обсудить кандидатуру.

Нардеп от этой политсилы Ярослав Железняк заявил LIGA.net, что Кравченко "неплохо справился" со своими обязанностями во главе налоговой: "И это говорит человек с оппозиционными взглядами. Он выполнил свою задачу".

Также во вторник, 17 июня, кандидатуру Кравченко планирует обсудить и фракция Батькивщина, рассказал нардеп Сергей Власенко.

"Нам известно, что господин Кравченко не прошел конкурс на должность руководителя НАБУ. Он выходец из системы прокуратуры, и для него эта должность значительно более естественна, чем руководство налоговой", – отметил избранник.