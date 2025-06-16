Нардепи ще вирішуватимуть, чи підтримати кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Зараз народні обранці дуже обережні у своїх коментарях

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Народні депутати ще вирішуватимуть на засіданнях фракцій, чи підтримувати призначення на посаду генерального прокурора Руслана Кравченка, кандидатуру якого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 16 червня. Про це троє народних обранців розповіли у коментарях для тексту LIGA.net.

Наразі Кравченко очолює Державну податкову службу. Про те, чи погодяться нардепи з його кандидатурою на генпрокурора, стане відомо вже цього тижня. Проте зараз народні обранці дуже обережні у своїх заявах.

"Завтра відбудеться засідання фракції, тому наразі нічого сказати не можу. Особисто з ним не знайомий, не перетинався. Побачимося на фракції – там і ухвалюватимемо рішення", – розповів LIGA.net Федір Веніславський, нардеп від владної фракції Слуга народу.

Опозиційна фракція Голос також поки що не встигла обговорити кандидатуру.

Нардеп від цієї політсили Ярослав Железняк заявив LIGA.net, що Кравченко "непогано впорався" зі своїми обовʼязками на чолі податкової: "І це говорить людина з опозиційними поглядами. Він виконав свою задачу".

Також у вівторок, 17 червня, кандидатуру Кравченка планує обговорити й фракція Батьківщина, розповів нардеп Сергій Власенко.

"Нам відомо, що пан Кравченко не пройшов конкурс на посаду керівника НАБУ. Він виходець із системи прокуратури, і для нього ця посада значно природніша, ніж керівництво податковою", – зазначив обранець.