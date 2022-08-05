Наркоман, осетин и "потомок казаков". Бойцы "Азова" взяли новую партию пленных — фото
Бойцы подразделения сил специальных операций "Азов" взяли в плен пятерых российских оккупантов. Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, бойцы взяли в плен наркомана, российского офицера, осетина, "потомка казаков" с Кубани и принудительно мобилизованного жителя временно оккупированных территорий Донецкой области.
Он обратил внимание на то, что пленные живы и не покалечены.
"Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке", — заявил Билецкий.
- Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
Читайте также: Убийство пленных в Еленовке устроили наемники ЧВК Вагнера по команде Пригожина — разведка
Комментарии