Наркоман, осетин и "потомок казаков". Бойцы "Азова" взяли новую партию пленных — фото

Бойцы подразделения сил специальных операций "Азов" взяли в плен пятерых российских оккупантов. Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, бойцы взяли в плен наркомана, российского офицера, осетина, "потомка казаков" с Кубани и принудительно мобилизованного жителя временно оккупированных территорий Донецкой области.

Он обратил внимание на то, что пленные живы и не покалечены.

"Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке", — заявил Билецкий.

Читайте также: Убийство пленных в Еленовке устроили наемники ЧВК Вагнера по команде Пригожина — разведка

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.