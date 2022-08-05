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Наркоман, осетин и "потомок казаков". Бойцы "Азова" взяли новую партию пленных — фото

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 14:22
Наркоман, осетин и
Пленные оккупанты (Фото: Андрей Билецкий/Telegram)

Бойцы подразделения сил специальных операций "Азов" взяли в плен пятерых российских оккупантов. Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

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По его словам, бойцы взяли в плен наркомана, российского офицера, осетина, "потомка казаков" с Кубани и принудительно мобилизованного жителя временно оккупированных территорий Донецкой области. 

Он обратил внимание на то, что пленные живы и не покалечены. 

"Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке", — заявил Билецкий. 

Читайте также: Убийство пленных в Еленовке устроили наемники ЧВК Вагнера по команде Пригожина — разведка 

Дмитрий Гриниченко
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война пленные Азов андрей билецкий
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