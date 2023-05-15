UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Народ сделал выбор". Эрдоган готов бороться во втором туре выборов президента Турции

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 10:49
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Турции)

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять выбор турецкого народа в пользу второго тура президентских выборов. Об этом он сообщил, обращаясь к своим поклонникам в ночь на 15 мая в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития, передает Anadolu.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, голосование 14 мая 2023 года стало "одним из самых рекордных по явке в истории выборных процессов страны".

Эрдоган отметил ночью, что "оторвался" от оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу якобы на 2,6 млн, и итоговые результаты "только увеличат" разницу.

"Поэтому мы все еще верим в возможность победы в первом туре [президентских выборов]. Если народ сделал выбор в пользу второго тура, то мы готовы принять и это решение", – отметил глава Турции.

Он также назвал президентские выборы 14 мая "праздником демократии".

Утром 15 мая стало известно, что, согласно итогам подсчета 98,41% голосов, Эрдоган набрал в первом туре 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу — 45%. Это означает, что в Турции пройдет второй тур выборов.

Новых заявлений президента Турции к 10:50 еще не было.

Читайте также: Выборы в Турции. Альянс Эрдогана получает большинство в парламенте – более 300 депутатов

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборыТурцияреджеп тайип эрдоган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 