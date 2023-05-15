"Народ сделал выбор". Эрдоган готов бороться во втором туре выборов президента Турции

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять выбор турецкого народа в пользу второго тура президентских выборов. Об этом он сообщил, обращаясь к своим поклонникам в ночь на 15 мая в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития, передает Anadolu.

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По его словам, голосование 14 мая 2023 года стало "одним из самых рекордных по явке в истории выборных процессов страны".

Эрдоган отметил ночью, что "оторвался" от оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу якобы на 2,6 млн, и итоговые результаты "только увеличат" разницу.

"Поэтому мы все еще верим в возможность победы в первом туре [президентских выборов]. Если народ сделал выбор в пользу второго тура, то мы готовы принять и это решение", – отметил глава Турции.

Он также назвал президентские выборы 14 мая "праздником демократии".

Утром 15 мая стало известно, что, согласно итогам подсчета 98,41% голосов, Эрдоган набрал в первом туре 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу — 45%. Это означает, что в Турции пройдет второй тур выборов.

Новых заявлений президента Турции к 10:50 еще не было.

11 мая 2023 года посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах президента.

15 мая Кылычдароглу указал, что Эрдоган не получил желаемого результата на выборах главы государства.

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