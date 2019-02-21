Нашла к чему придраться: омбудсмен РФ не встретится с Денисовой

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не сможет встретиться с с омбудсменом России Татьяной Москальковой во время их визита в Грецию. Москалькова отменила встречу - поводом стало заявление Денисовой о посещении 12 февраля украинских моряков вице-президентом Европейского института омбудсмена Ниной Карпачевой. Россиянке оно показалось резким. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Москальковой.

В этом письме Денисова выразила решительный протест по поводу совместного посещения Москальковой и Карпачевой раненых украинских военнопленных. Денисова отметила, что в течение длительного времени неоднократно обращалась к Москальковой с просьбой предоставить ей разрешение на посещение задержанных моряков, однако ее проинформировали, что это решение "относится к компетенции ФСБ России и Федеральной службы исполнения наказаний России".

Реклама

Денисова планировала встретиться с Москальковой 21 февраля в Афинах.