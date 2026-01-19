"Наступить на те же грабли и получить ту же шишку". Глава МИД Литвы отверг диалог с Россией

Кястутис Будрис (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выступил против возобновления диалога с Россией, в то же время заявил о необходимости усиления давления на государство-агрессора. Его слова приводит вещатель LRT.

"Если кто-то хочет снова наступить на те же грабли и получить ту же шишку, я не вижу в этом смысла. Другого результата я не жду. Если кто-то представляет себе разговоры такого же рода, которые велись до полномасштабного вторжения в 2022 году, когда мы видели, что они ни к чему не привели, то и сейчас результат будет таким же, а возможно, даже хуже", – заявил Будрис, комментируя предложения европейских лидеров возобновить диалог с Москвой.

По его мнению, это создаст иллюзию для России, что она может чего-то достичь, или для Европы, что она может чего-то достичь.

Глава МИД Литвы заявил, что нужно не вести разговоры, а последовательно усиливать давление на Россию, используя имеющиеся у Европейского Союза рычаги влияния.

"Если кто-то хочет разговаривать, у нас должны быть инструменты силы. Эти инструменты находятся в руках Европы – это 20-й пакет санкций, полная ответственность политического руководства России за совершенные преступления", – добавил глава литовской дипломатии.

Он подчеркнул, что "звонить, ездить, ходить, просить – у меня это вызывает очень серьезные сомнения".

"Я считаю, что это плохой шаг", – сказал Будрис, добавив, что нужно не разговаривать, а принимать меры давления и посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров, чтобы он согласился на прекращение огня.

19 декабря 2025 года Макрон заявил, что европейцам придется найти способ возобновить диалог с Россией напрямую. Он считает, что полезно снова говорить с Путиным.

21 декабря Зеленский подтвердил, что Макрон обсуждал с ним прямой диалог с Россией в случае, если Америке не удастся остановить оккупантов. Но президент считает, что нужно бороться за участие США в мирном диалоге.