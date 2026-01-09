Премьер Италии: Пришло время для Европы поговорить с Россией

Джорджа Мелони предостерегла европейских партнеров от "частичного и беспорядочного" контакта с российским диктатором

Джорджа Мелони (Фото: Ettore Ferrari / EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Европе следует наладить диалог с Россией по Украине, что является поворотным моментом в ее внешней политике и согласуется с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона. Слова главы итальянского правительства приводит агентство Bloomberg.

"Я думаю, Макрон прав, пришло время для Европы поговорить с Россией", – заявила Мелони на брифинге 9 января.

Она также предупредила, что такие шаги принесут лишь "ограниченный" вклад и будут работать в пользу российского диктатора Владимира Путина, если будут делаться "частично и беспорядочно".

"Меньше всего мне хочется оказывать Путину услугу", – добавила она.

В прошлом месяце Макрон заявил, что европейцы должны возобновить прямой диалог с Россией, если не будет достигнут устойчивый мир при посредничестве США.

Ранее на этой неделе Штаты и другие союзники Киева пришли к согласию вокруг соглашения о предоставлении гарантий безопасности. В то же время Европа все больше несет на себе бремя финансовой поддержки Украины после возвращения Дональда Трампа на пост президента США в прошлом году.

Правительство Мелони направило не менее $2,9 млрд помощи Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, включая системы противовоздушной обороны. Но присутствие дружественного к России союзника в ее коалиции в лице лидера партии Лига Маттео Сальвини сделало ее месседжи по Украине порой противоречивыми.

Сальвини месяцами призывал Италию прекратить отправку помощи Украине. Мелони сопротивлялась.