Премьер Италии: Пришло время для Европы поговорить с Россией
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Европе следует наладить диалог с Россией по Украине, что является поворотным моментом в ее внешней политике и согласуется с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона. Слова главы итальянского правительства приводит агентство Bloomberg.
"Я думаю, Макрон прав, пришло время для Европы поговорить с Россией", – заявила Мелони на брифинге 9 января.
Она также предупредила, что такие шаги принесут лишь "ограниченный" вклад и будут работать в пользу российского диктатора Владимира Путина, если будут делаться "частично и беспорядочно".
"Меньше всего мне хочется оказывать Путину услугу", – добавила она.
В прошлом месяце Макрон заявил, что европейцы должны возобновить прямой диалог с Россией, если не будет достигнут устойчивый мир при посредничестве США.
Ранее на этой неделе Штаты и другие союзники Киева пришли к согласию вокруг соглашения о предоставлении гарантий безопасности. В то же время Европа все больше несет на себе бремя финансовой поддержки Украины после возвращения Дональда Трампа на пост президента США в прошлом году.
Правительство Мелони направило не менее $2,9 млрд помощи Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, включая системы противовоздушной обороны. Но присутствие дружественного к России союзника в ее коалиции в лице лидера партии Лига Маттео Сальвини сделало ее месседжи по Украине порой противоречивыми.
Сальвини месяцами призывал Италию прекратить отправку помощи Украине. Мелони сопротивлялась.
- 19 декабря 2025 года Макрон заявил, что европейцам придется найти способ возобновить диалог с Россией напрямую. Он считает, что полезно снова говорить с Путиным.
- 21 декабря Зеленский подтвердил, что Макрон обсуждал с ним прямой диалог с Россией в случае, если Америке не удастся остановить оккупантов. Но президент считает, что нужно бороться за участие США в мирном диалоге.
