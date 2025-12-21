Во Франции заявили о подготовке к возможному диалогу с Путиным. Обещают "прозрачность" для Украины

В Елисейском дворце заявили, что в ближайшее время решат в каком формате в дальнейшем коммуницировать с Россией

Эмманюэль Макрон (Фото: facebook.com/elysee.fr)

Во Франции поприветствовали позицию российского диктатора Владимира Путина о "готовности к диалогу" с президентом Эмманюэлем Макроном. Обещают "полную прозрачность" для Украины, передает BFM TV.

В Елисейском дворце заявили, что Путин "желает" поговорить с президентом Франции. Решение о том, на каких условиях будет происходить диалог, будет принято в ближайшие дни.

"Мы приветствуем публичное одобрение Кремлем такого подхода. В ближайшие дни мы примем решение о наилучшем способе дальнейших действий", – заявили во дворце.

Также французское правительство пообещало вести переговоры с Россией в "условиях полной прозрачности" з президентом Владимиром Зеленским и Европой. Во дворце отметили, что по-прежнему хотят "прочного и долгосрочного мира" для Украины.

"Вторжение в Украину и упрямство президента Путина положили конец любой возможности диалога. Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится яснее, снова полезно поговорить с Путиным", – считают во Франции.