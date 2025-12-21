У Франції заявили про підготовку до ймовірного діалогу з Путіним. Обіцяють "прозорість" для України

У Єлисейському палаці заявили, що найближчим часом вирішать, у якому форматі надалі комунікувати з Росією

Емманюель Макрон (Фото: facebook.com/elysee.fr)

У Франції привітали позицію російського диктатора Володимира Путіна про "готовність до діалогу" з президентом Емманюелем Макроном. Обіцяють "повну прозорість" для України, передає BFM TV.

У Єлисейському палаці заявили, що Путін "бажає" поговорити з президентом Франції. Рішення про те, на яких умовах відбуватиметься діалог, буде ухвалено найближчими днями.

"Ми вітаємо публічне схвалення Кремлем такого підходу. Найближчими днями ми ухвалимо рішення про найкращий спосіб подальших дій", – заявили в палаці.

Також французький уряд пообіцяв вести переговори з Росією в "умовах повної прозорості" з президентом Володимиром Зеленським та Європою. У палаці зазначили, що, як і раніше, хочуть "міцного і довгострокового миру" для України.

"Вторгнення в Україну і впертість президента Путіна поклали край будь-якій можливості діалогу. Тепер, коли перспектива припинення вогню і мирних переговорів стає яснішою, знову корисно поговорити з Путіним", – вважають у Франції.