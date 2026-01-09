Прем’єрка Італії: Настав час для Європи поговорити з Росією

Джорджа Мелоні (Фото: Ettore Ferrari / EPA)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що Європі слід налагодити діалог з Росією щодо України, що є поворотним моментом у її зовнішній політиці та узгоджується з недавніми заявами президента Франції Емманюеля Макрона. Слова очільниці італійського уряду наводить агентство Bloomberg.

"Я думаю, Макрон правий, настав час для Європи поговорити з Росією", – заявила Мелоні на брифінгу 9 січня.

Вона також попередила, що такі кроки принесуть лише "обмежений" внесок і працюватимуть на користь російського диктатора Володимира Путіна, якщо робитимуться "частково і безладно".

"Найменше мені хочеться надавати Путіну послугу", – додала вона.

Минулого місяця Макрон заявив, що європейці мають відновити прямий діалог із Росією, якщо не буде досягнуто стійкого миру за посередництва США.

Раніше цього тижня Штати та інші союзники Києва дійшли згоди навколо угоди про надання гарантій безпеки. Водночас Європа дедалі більше несе на собі тягар фінансової підтримки України після повернення Дональда Трампа на посаду президента США минулого року.

Уряд Мелоні надіслав щонайменше $2,9 млрд допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, включно з системами протиповітряної оборони. Але присутність дружнього до Росії союзника в її коаліції в особі лідера партії Ліга Маттео Сальвіні зробила її меседжі щодо України часом суперечливими.

Сальвіні місяцями закликав Італію припинити надсилання допомоги Україні. Мелоні чинила опір.