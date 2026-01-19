"Наступити на ті ж граблі й отримати ту ж ґулю". Глава МЗС Литви відкинув діалог з Росією
Кястутіс Будріс (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс виступив проти відновлення діалогу з Росією, водночас заявив про необхідність посилення тиску на державу-агресорку. Його слова наводить мовник LRT.

"Якщо хтось хоче знову наступити на ті ж граблі й отримати ту ж ґулю, я не бачу в цьому сенсу. Іншого результату я не чекаю. Якщо хтось уявляє собі розмови такого ж роду, які велися до повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли ми бачили, що вони ні до чого не привели, то й зараз результат буде таким самим, а можливо, навіть гіршим", – заявив Будріс, коментуючи пропозиції європейських лідерів відновити діалог з Москвою.

На його думку, це створить ілюзію для Росії, що вона може чогось досягти, або для Європи, що вона може чогось досягти.

Глава МЗС Литви заявив, що потрібно не вести розмови, а послідовно посилювати тиск на Росію, використовуючи наявні в Європейського Союзу важелі впливу.

"Якщо хтось хоче розмовляти, у нас мають бути інструменти сили. Ці інструменти знаходяться в руках Європи – це 20-й пакет санкцій, повна відповідальність політичного керівництва Росії за скоєні злочини", – додав глава литовської дипломатії.

Він наголосив, що "дзвонити, їздити, ходити, просити – у мене це викликає дуже серйозні сумніви".

"Я вважаю, що це поганий крок", – сказав Будріс, додавши, що потрібно не розмовляти, а вживати заходів тиску та посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, щоб він погодився на припинення вогню.

  • 19 грудня 2025 року Макрон заявив, що європейцям доведеться знайти спосіб відновити діалог із Росією безпосередньо. Він вважає, що корисно знову говорити з Путіним.
  • 21 грудня Зеленський підтвердив, що Макрон обговорював із ним прямий діалог із Росією в разі, якщо Америці не вдасться зупинити окупантів. Але президент вважає, що потрібно боротися за участь США в мирному діалозі.
