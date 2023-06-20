Наступление ВСУ. Частичный успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб

Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях, продолжаются наступательные действия. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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За прошедшие сутки украинские военные имели частичный успех на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино.

Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Ковалев.

В ответ враг сосредотачивает основные усилия на оборонных действиях и недопущении продвижения украинских войск.

Оккупанты применяют резервы, пытались восстановить утраченное положение.

Сегодня в Генштабе сообщили, что российские захватчики продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1000 оккупантов.

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