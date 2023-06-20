UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наступление ВСУ. Частичный успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 09:00
Наступление ВСУ. Частичный успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб - Фото
Андрей Ковалев (Скриншот с видео)

Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях, продолжаются наступательные действия. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

За прошедшие сутки украинские военные имели частичный успех на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино.

Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Ковалев.

В ответ враг сосредотачивает основные усилия на оборонных действиях и недопущении продвижения украинских войск.

Оккупанты применяют резервы, пытались восстановить утраченное положение.

Новодаровка (карта deepstate)

Макаровка (карта deepstate)

Новоданиловка (карта deepstate)

Читайте также: Южное направление. Воины ССО зашли с тыла и зачистили окопы оккупантов – видео 18+

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагенштаббердянскмелитопольнаступление ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 