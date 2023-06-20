Наступ ЗСУ. Частковий успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб

Сили оборони мають частковий успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках, тривають наступальні дії. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Впродовж минулої доби українські військові мали частковий успіх на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине.

Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Ковальов.

У відповідь ворог зосереджує основні зусилля на оборонних діях та недопущенні просування українських військ.

Окупанти застосовують резерви, намагались відновити втрачене положення.

Сьогодні у Генштабі повідомили, що російські загарбники продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1000 окупантів.

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