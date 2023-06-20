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Наступ ЗСУ. Частковий успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 09:00
Наступ ЗСУ. Частковий успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб - Фото
Андрій Ковальов (Скриншот з відео)

Сили оборони мають частковий успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках, тривають наступальні дії. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Впродовж минулої доби українські військові мали частковий успіх на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине.

Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Ковальов.

У відповідь ворог зосереджує основні зусилля на оборонних діях та недопущенні просування українських військ.

Окупанти застосовують резерви, намагались відновити втрачене положення.

Новодарівка (мапа deepstate)

Макарівка (мапа deepstate)

Новоданилівка (мапа deepstate)

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Артем Джеріпа
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війнабердянськмелітопольГенштабнаступ ЗСУ
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