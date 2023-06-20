Втрати Росії. Знищено понад 1000 окупантів, 23 артсистеми, вісім танків та гелікоптер

Сили оборони України минулої доби ліквідували 1010 окупантів, спалили 23 артилерійські системи, вісім танків та гелікоптер. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 20 червня.

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Загальні бойові втрати росіян станом на 20 червня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 221 460 (+1010);

‒ танків ‒ 3997 (+8);

‒ бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15);

‒ артилерійських систем ‒ 3888 (+23);

‒ РСЗВ ‒ 614 (+4);

‒ засобів ППО ‒ 372 (+2);

‒ літаків ‒ 314;

‒ гелікоптерів ‒ 306 (+1);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3393 (+10);

‒ крилатих ракет ‒ 1214 (+3);

‒ кораблів/катерів ‒ 18;

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6645 (+32);

‒ спеціальної техніки ‒ 531 (+5).

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.

Генерал Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та командирами: дивіться відео.

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