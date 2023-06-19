Резніков визнав: втрати є, але набагато менші, ніж у РФ. Висміяв Конашенкова та пропаганду

Міністр оборони Олексій Резніков визнав, що Сили оборони зазнають втрат під час контрнаступу, проте ці втрати набагато менші, ніж у РФ. Він також висміяв представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова, який озвучує вигадані росіянами втрати ЗСУ у живій силі та техніці, і те, як у РФ по кілька разів "знищували" один і той самий підбитий український Leopard. Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему времени.

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"Це війна. Втрати є. Але саме тому, що ми не використовуємо тактику м'ясорубки, втрати з українського боку значно менші, ніж з російської", – сказав Резніков.

Відповідаючи на запитання про втрати в техніці, міністр сказав, що такі втрати теж є, але вони теж значно менші, ніж у РФ.

"Тому коли ви дивитесь пропагандистські російські канали, і вони показують багато розбитої української техніки, моя вам порада: звертайтеся до фахівців з OSINT, їх зараз дуже багато. Ми сміялися, наприклад, коли один і той самий Leopard, який справді був "травмований", – це війна, – був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних боків, порахований, помножений і мультиплікований. У них є такий смішний персонаж, в окулярах, який весь час повідомляє, скільки вони там чого знищили", – сказав міністр, маючи на увазі Конашенкова.

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Резніков сказав, що Конашенков нагадує йому "блондина в круглих окулярах" із радянського фільму 1967 року "Невловимі месники".

На запитання про те, скільки танків Leopard втратила Україна, міністр відповів: "Що ж я вам зараз все розповім? У нас все на базі, все ремонтується. Поранений "Леопард" полікується".

14 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ під час контрнаступу українських сил. Залежно від напрямку, втрати РФ більші за українські у п'ять або майже в дев'ять разів.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 220 450 росіян.

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