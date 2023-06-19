Резніков визнав: втрати є, але набагато менші, ніж у РФ. Висміяв Конашенкова та пропаганду
Міністр оборони Олексій Резніков визнав, що Сили оборони зазнають втрат під час контрнаступу, проте ці втрати набагато менші, ніж у РФ. Він також висміяв представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова, який озвучує вигадані росіянами втрати ЗСУ у живій силі та техніці, і те, як у РФ по кілька разів "знищували" один і той самий підбитий український Leopard. Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему времени.
"Це війна. Втрати є. Але саме тому, що ми не використовуємо тактику м'ясорубки, втрати з українського боку значно менші, ніж з російської", – сказав Резніков.
Відповідаючи на запитання про втрати в техніці, міністр сказав, що такі втрати теж є, але вони теж значно менші, ніж у РФ.
"Тому коли ви дивитесь пропагандистські російські канали, і вони показують багато розбитої української техніки, моя вам порада: звертайтеся до фахівців з OSINT, їх зараз дуже багато. Ми сміялися, наприклад, коли один і той самий Leopard, який справді був "травмований", – це війна, – був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних боків, порахований, помножений і мультиплікований. У них є такий смішний персонаж, в окулярах, який весь час повідомляє, скільки вони там чого знищили", – сказав міністр, маючи на увазі Конашенкова.
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Резніков сказав, що Конашенков нагадує йому "блондина в круглих окулярах" із радянського фільму 1967 року "Невловимі месники".
На запитання про те, скільки танків Leopard втратила Україна, міністр відповів: "Що ж я вам зараз все розповім? У нас все на базі, все ремонтується. Поранений "Леопард" полікується".
- 14 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ під час контрнаступу українських сил. Залежно від напрямку, втрати РФ більші за українські у п'ять або майже в дев'ять разів.
- З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 220 450 росіян.
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