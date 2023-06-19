Резников признал: потери есть, но куда меньше, чем у РФ. Высмеял Конашенкова и пропаганду

Министр обороны Алексей Резников признал, что Силы обороны несут потери в ходе контрнаступления, однако эти потери намного меньше, чем у РФ. Он также высмеял представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который озвучивает выдуманные россиянами потери ВСУ в живой силе и технике, и то, как в РФ по нескольку раз "уничтожали" один и тот же подбитый украинский Leopard. Об этом он сказал в интервью Настоящему времени.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это война. Потери есть. Но именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской", – сказал Резников.

Отвечая на вопрос о потерях в технике, министр сказал, что такие потери тоже есть, но они тоже значительно меньше, чем у РФ.

"Поэтому когда вы смотрите пропагандистские русские каналы, и они показывают много разбитой украинской техники, мой вам совет: обращайтесь к специалистам по OSINT, их сейчас очень много. Мы смеялись, например, когда один и тот же Leopard, который действительно был "травмирован", – это война, – был показан русскими пропагандистскими каналами с разных сторон, посчитан, умножен и мультиплицирован. У них есть такой смешной персонаж, в очках, который все время докладывает, сколько они там чего уничтожили", – сказал министр, имея в виду Конашенкова.

Читайте также: Путин "уничтожил" пять Patriot. В Воздушных силах разъяснили, сколько есть на вооружении

Резников сказал, что Конашенков напоминает ему "блондина в круглых очках" из советского фильма 1967 года "Неуловимые мстители".

На вопрос о том, сколько танков Leopard потеряла Украина, министр ответил: "Что ж я вам сейчас все расскажу? У нас все на базе, все ремонтируется. Раненый "Леопард" полечится".

14 июня замминистра обороны Анна Маляр озвучила соотношение потерь ВСУ и армии РФ во время контрнаступления украинских сил. В зависимости от направления, потери РФ больше украинских в пять или почти в девять раз.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 220 450 россиян.

Читайте также: Контрнаступление. Резников призвал не ждать, что все будет так же быстро, как с Харьковом

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.