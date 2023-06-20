Потери России. Уничтожено более 1000 оккупантов, 23 артсистемы, восемь танков и вертолет
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 1010 оккупантов, сожгли 23 артиллерийских системы, восемь танков и вертолет. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ утром 20 июня.
Общие боевые потери россиян по состоянию на 20 июня ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 221 460 (+1010);
‒ танков ‒ 3997 (+8);
‒ боевых бронированных машин ‒ 7750 (+15);
‒ артиллерийских систем ‒ 3888 (+23);
‒ РСЗО ‒ 614 (+4);
‒ средств ПВО ‒ 372 (+2);
‒ самолетов ‒ 314;
‒ вертолетов ‒ 306 (+1);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3393 (+10);
‒ крылатых ракет ‒ 1214 (+3);
‒ кораблей/катеров ‒ 18;
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6645 (+32);
‒ специальной техники ‒ 531 (+5).
- Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.
- Генерал Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
- Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.
Читайте также: Резников признал: потери есть, но куда меньше, чем у РФ. Высмеял Конашенкова и пропаганду
Комментарии