Потери России. Уничтожено более 1000 оккупантов, 23 артсистемы, восемь танков и вертолет

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 1010 оккупантов, сожгли 23 артиллерийских системы, восемь танков и вертолет. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ утром 20 июня.

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Общие боевые потери россиян по состоянию на 20 июня ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 221 460 (+1010);

‒ танков ‒ 3997 (+8);

‒ боевых бронированных машин ‒ 7750 (+15);

‒ артиллерийских систем ‒ 3888 (+23);

‒ РСЗО ‒ 614 (+4);

‒ средств ПВО ‒ 372 (+2);

‒ самолетов ‒ 314;

‒ вертолетов ‒ 306 (+1);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3393 (+10);

‒ крылатых ракет ‒ 1214 (+3);

‒ кораблей/катеров ‒ 18;

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6645 (+32);

‒ специальной техники ‒ 531 (+5).

Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.

Генерал Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.

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