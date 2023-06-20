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Генштаб: Окупанти наступають на чотирьох напрямках, йдуть важкі бої – мапа

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 07:00
Генштаб: Окупанти наступають на чотирьох напрямках, йдуть важкі бої – мапа - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.
Зазначається, що впродовж доби на цих напрямках відбулось 45 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку ворог без успіху наступав у напрямку Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області.
Лиманський напрямок (мапа deepstate)
На Бахмутському напрямку ворог наступав у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.
Бахмутський напрямок (мапа deepstate)
На Авдіївському напрямку окупанти проводили наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мали.
Авдіївський напрямок (мапа deepstate)
На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили усі ворожі атаки в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди.
Мар'їнський напрямок (мапа deepstate)
На Шахтарському напрямку росіяни без успіху наступали у напрямку Новомихайлівки. 
Новомихайлівка (мапа deepstate)
На Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники обороняються. 
Впродовж доби українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.

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Артем Джеріпа
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