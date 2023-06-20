Генштаб: Окупанти наступають на чотирьох напрямках, йдуть важкі бої – мапа

Російські окупанти продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



Зазначається, що впродовж доби на цих напрямках відбулось 45 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог без успіху наступав у напрямку Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог наступав у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти проводили наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили усі ворожі атаки в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди.

На Шахтарському напрямку росіяни без успіху наступали у напрямку Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники обороняються.

Впродовж доби українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів. 18 червня Сили оборони звільнили населений пункт П'ятихатки Запорізької області.

У Міноборони повідомляли про "складну ситуацію" на сході, куди ворог підтягнув резерви та наступає. Дивіться також: Під вогнем артилерії, дрона та кулемета. 3 ОШБр закріпилася на зачищених позиціях – відео

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