Генштаб: Оккупанты наступают на четырех направлениях, продолжаются тяжелые бои – карта

Российские оккупанты продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.

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Отмечается, что за сутки на этих направлениях произошло 45 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг без успеха наступал в направлении Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг наступал в направлении Орехово-Василовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имели.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили все вражеские атаки в районах Красногоровки, Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении россияне безуспешно наступали в направлении Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики обороняются.

В течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, два состава боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, три средства противовоздушной обороны и еще два важных объекта оккупантов.

18 июня Силы обороны освободили населенный пункт Пятихатки Запорожской области.

В Минобороны сообщали о "сложной ситуации" на востоке, куда враг подтащил резервы и наступает.

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