Генштаб: Оккупанты наступают на четырех направлениях, продолжаются тяжелые бои – карта
Российские оккупанты продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.
Отмечается, что за сутки на этих направлениях произошло 45 боевых столкновений.
На Лиманском направлении враг без успеха наступал в направлении Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг наступал в направлении Орехово-Василовки Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имели.
На Марьинском направлении Силы обороны отразили все вражеские атаки в районах Красногоровки, Марьинки и Победы.
На Шахтерском направлении россияне безуспешно наступали в направлении Новомихайловки.
На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики обороняются.
В течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, два состава боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, три средства противовоздушной обороны и еще два важных объекта оккупантов.
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