Наступление ВСУ: Пользуемся тем, что россияне не слажены и плохо знают местность

В рамках оборонной операции Вооруженные Силы Украины переходят к наступательным действиям по некоторым направлениям. Продолжаются тяжелые бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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По его словам, на Бахмут российские войска стягивают резервы и пытаются удержать позиции, есть попытки неудачных атак.



"Все их попытки останавливаются нашим огнем и, при необходимости, контратакирующими действиями. Мы тоже пользуемся тем, что у них идет ротация, они плохо знают местность, не прошли до конца рекогностирования и слаженства. Бьем по ним и продвигаемся", – сказал Череватый.

В Запорожском направлении противник в обороне. Продолжаются позиционные бои.

Западные СМИ убеждены: увеличение интенсивности боевых действий является началом украинской наступательной операции.

"Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию", – отметил LIGA.net начальник управления по связям с общественностью ВСУ, полковник Богдан Сеник.

Вместе с тем, в Генштабе призывают поддерживать ВСУ. "Делаем и будем делать все возможное, чтобы врага не было на нашей земле", – говорит Сеник.

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