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Наступ ЗСУ: Користуємось тим, що росіяни не злагоджені і погано знають місцевість

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 00:23
Наступ ЗСУ: Користуємось тим, що росіяни не злагоджені і погано знають місцевість - Фото
Українські захисники продовжують оборонну операцію (Фото: Командування ДШВ)

В рамках оборонної операції Збройні Сили України переходять до наступальних дій на деяких напрямках. Тривають важкі бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це у коментарі LIGA.net заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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За його словами, на Бахмут російські війська стягують резерви і намагаються утримати позиції, є спроби невдалих атак.

"Всі їхні спроби зупиняються нашим вогнем і, за потреби, контратакуючими діями. Ми теж користуємось тим, що в них йде ротація, вони погано знають місцевість, не пройшли до кінця рекогностування і злагодження. Б'ємо по ним і просуваємося", – сказав Череватий.

На Запорізькому напрямку противник в обороні. Тривають позиційні бої.

Західні ЗМІ переконані: збільшення інтенсивності бойових дій є початком української наступальної операції.

"Ми не можемо ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію", – зазначив LIGA.net начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник.

Разом з тим, у Генштабі закликають підтримувати ЗСУ. "Робимо і будемо робити все можливе, аби ворога не було на нашій землі", – каже Сеник.

Читайте також: Тема дня | ЗСУ атакують російських окупантів на багатьох напрямках. Що треба про це знати

 

Євгенія Мазур
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війнаЗбройні сили УкраїнинаступбахмутСергій Череватий
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