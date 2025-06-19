НАТО и Украина проверяют средства против КАБов. Планируют развернуть до конца 2025-го

Противодействие КАБам (Фото: Минобороны)

В НАТО провели испытания средств для противодействия российским управляемым планирующим бомбам (КАБ и ФАБ). До конца 2025 года они могут усилить украинскую противовоздушную оборону, сообщает пресс-служба НАТО.

Испытания проходят под эгидой проекта НАТО Innovation Challenge, о котором стало известно в начале февраля 2025 года. Участие в нем принимают три стартапа: Alta Ares, Atreyd, и Tytan.

Отмечается, что речь идет не только о борьбе с КАБами, но и о защите от других угроз, например ударных дронов "шахед".

Участники предложили различные интегрированные системы, проходившие испытания в различных условиях на полигоне DGA. В течение нескольких дней были оценены передовые сенсорные системы, технологии динамического управления и инновационные методы ведения боевых действий против имитированных и реальных целей.

В частности, Alta Ares представила систему обнаружения и прогнозирования траектории полета КАБ. Другие участники презентовали решение на основе зенитных дронов, чтобы сформировать из них "стену дронов".

В НАТО отметили, что испытания показали целесообразность многоуровневого подхода к защите и помогли определить конкретные усовершенствования. В настоящее время часть решений уже готовится к внедрению. В частности, украинская делегация предусматривает развертывание первоначальных возможностей такого ПВО уже к концу 2025 года.