НАТО та Україна тестують засоби проти КАБів. Планують розгорнути до кінця 2025-го

Протидія КАБам (Фото: Міноборони)

У НАТО провели випробування засобів для протидії російським керованим планерувальним бомбам (КАБ та ФАБ). До кінця 2025 року вони можуть посилити українську протиповітряну оборону, повідомляє пресслужба НАТО.

Випробування проходять під егідою проєкту НАТО Innovation Challenge, про який стало відомо на початку лютого 2025 року. Участь у ньому беруть три стартапи: Alta Ares, Atreyd, та Tytan.

Зазначається, що йдеться не тільки про боротьбу з КАБами, а й про захист від інших загроз, наприклад, ударних дронів "шахед".

Учасники запропонували різні інтегровані системи, які проходили випробування в різних умовах на полігоні DGA. Протягом кількох днів були оцінені передові сенсорні системи, технології динамічного управління та інноваційні методи ведення бойових дій проти імітованих і реальних цілей.

Зокрема, Alta Ares представила систему виявлення та прогнозування траєкторії польоту КАБів. Інші учасники презентували рішення на основі зенітних дронів, щоб сформувати з них "стіну дронів".

В НАТО зазначили, що випробування показали доцільність багаторівневого підходу до захисту та допомогли визначити конкретні вдосконалення. Наразі частина рішень вже готується до впровадження. Зокрема, українська делегація передбачає розгортання початкових можливостей такого ППО вже до кінця 2025 року.