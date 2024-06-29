НАТО изучает опыт уничтожения Украиной российских кораблей в Черном море – адмирал Генри

Он подчеркнул, что успех НАТО и состоит в том, что Альянс способен хорошо адаптироваться к изменениям

Морской дрон Sea Baby. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Страны НАТО исследуют опыт Украины в уничтожении значительной части Черноморского флота России с помощью морских дронов и других технологий – это становится важным элементом в развитии современной тактики боевых действий на море. Об этом рассказал заместитель командующего Объединенным командованием сил НАТО в Норфолке контр-адмирал Тимоти Генри, цитирует Укринформ.

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Он отметил, что страны НАТО анализируют реалии и оценивают, куда "заведут технологии" в ближайшие годы.

Военный подчеркнул, что страны альянса внимательно следят за боевым опытом Украины в Черном море и его влиянием на будущую тактику морских действий в целом.

15 апреля представитель СБУ Дехтяренко рассказал, что модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 км.

22 мая собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил, что дроны Sea Baby, оснащенные "Градами", отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе.

в спецслужбах сообщил, что дроны Sea Baby, оснащенные "Градами", отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе. 24 июня стало известно, что благодаря тому, что морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, СБУ поразила по меньшей мере четыре российских корабля.

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