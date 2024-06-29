НАТО вивчає досвід знищення Україною російських кораблів у Чорному морі – адмірал Генрі
Країни НАТО досліджують досвід України у знищенні значної частини Чорноморського флоту Росії за допомогою морських дронів та інших технологій – це стає важливим елементом у розвитку сучасної тактики бойових дій на морі. Про це розповів заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку контрадмірал Тімоті Генрі, цитує Укрінформ.
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Він зауважив, що країни НАТО аналізують реалії та оцінюють, куди "заведуть технології" у найближчі роки.
Військовий наголосив, що країни альянсу уважно стежать за бойовим досвідом України в Чорному морі та його впливом на майбутню тактику морських дій загалом.
- 15 квітня речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.
- 22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.
- 24 червня стало відомо, що завдяки тому, що морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, СБУ уразила щонайменше чотири російські кораблі.
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