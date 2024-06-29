НАТО вивчає досвід знищення Україною російських кораблів у Чорному морі – адмірал Генрі

Він наголосив, що успіх НАТО й полягає в тому, що Альянс здатний добре адаптуватися до змін

Морський дрон Sea Baby. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Країни НАТО досліджують досвід України у знищенні значної частини Чорноморського флоту Росії за допомогою морських дронів та інших технологій – це стає важливим елементом у розвитку сучасної тактики бойових дій на морі. Про це розповів заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку контрадмірал Тімоті Генрі, цитує Укрінформ.

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Він зауважив, що країни НАТО аналізують реалії та оцінюють, куди "заведуть технології" у найближчі роки.

Військовий наголосив, що країни альянсу уважно стежать за бойовим досвідом України в Чорному морі та його впливом на майбутню тактику морських дій загалом.

15 квітня речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.

22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.

у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі. 24 червня стало відомо, що завдяки тому, що морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, СБУ уразила щонайменше чотири російські кораблі.

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