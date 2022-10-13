НАТО может провести ядерные учения на следующей неделе. Обеспокоены такими же планами РФ

НАТО может провести ядерные учения уже на следующей неделе, Альянс обеспокоен аналогичными планами России. Об этом заявили министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи союзников в Брюсселе, сообщает BBC.

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По их словам, относительно ядерной угрозы со стороны России, в НАТО внимательно следят за действиями руководства РФ, однако до сих пор не наблюдают "очевидных" приготовлений к использованию ядерного арсенала.

Они отметили, что Альянс озабочен планами России провести в ближайшее время ядерные учения — свои учения НАТО может провести уже на следующей неделе.

Отмечается, что для НАТО подобные учения — это обычная практика, они проводятся примерно в одно время каждый год и продолжаются примерно неделю.

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Дмитро Гриниченко

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