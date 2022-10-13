НАТО может провести ядерные учения на следующей неделе. Обеспокоены такими же планами РФ
НАТО может провести ядерные учения уже на следующей неделе, Альянс обеспокоен аналогичными планами России. Об этом заявили министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи союзников в Брюсселе, сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По их словам, относительно ядерной угрозы со стороны России, в НАТО внимательно следят за действиями руководства РФ, однако до сих пор не наблюдают "очевидных" приготовлений к использованию ядерного арсенала.
Они отметили, что Альянс озабочен планами России провести в ближайшее время ядерные учения — свои учения НАТО может провести уже на следующей неделе.
Отмечается, что для НАТО подобные учения — это обычная практика, они проводятся примерно в одно время каждый год и продолжаются примерно неделю.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможный тактический ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции.
- Недавно президент США Джо Байден удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
- Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие.
Читайте также: Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет
Комментарии