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НАТО может провести ядерные учения на следующей неделе. Обеспокоены такими же планами РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 13:14
НАТО может провести ядерные учения на следующей неделе. Обеспокоены такими же планами РФ - Фото
Ллойд Остин и Йенс Столтенберг (Фото: nato.usmission.gov)

НАТО может провести ядерные учения уже на следующей неделе, Альянс обеспокоен аналогичными планами России. Об этом заявили министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи союзников в Брюсселе, сообщает BBC.

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По их словам, относительно ядерной угрозы со стороны России, в НАТО внимательно следят за действиями руководства РФ, однако до сих пор не наблюдают "очевидных" приготовлений к использованию ядерного арсенала. 

Они отметили, что Альянс озабочен планами России провести в ближайшее время ядерные учения — свои учения НАТО может провести уже на следующей неделе. 

Отмечается, что для НАТО подобные учения — это обычная практика, они проводятся примерно в одно время каждый год и продолжаются примерно неделю. 

Читайте также: Байден: Я не думаю, что Путин применит ядерное оружие. У Пентагона есть план на этот счет 

Дмитро Гриниченко
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Россия нато ядерное оружие йенс столтенберг Ллойд Остин
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