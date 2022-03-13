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НАТО предостерегает Россию от использования химического оружия в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 06:49
НАТО предостерегает Россию от использования химического оружия в Украине - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Москву от применения оружия массового уничтожения в Украине. "В последние дни мы слышали абсурдные заявления о лабораториях химического и биологического оружия", – рассказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По выражению Столтенберга, Кремль изобретает ложные предлоги, чтобы "оправдать то, что не может быть оправдано".

– Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием, используя эту фабрикацию лжи, – сказал генеральный секретарь НАТО.

  • Ранее спикер Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Россия распространяет фейки о разработке в Украине химического оружия и соответствующих "американских лабораториях". Это может говорить о намерении применить против Украины химическое или биологическое оружие.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит жесточайший санкционный ответ, если применит в Украине оружие массового поражения. Это же подтвердил президент США Джо Байден.
Дмитрий Смирнов
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