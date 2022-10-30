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НАТО: Россия должна немедленно вернуться в рамки зернового соглашения

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 17:07
НАТО: Россия должна немедленно вернуться в рамки зернового соглашения - Фото
Оана Лунгеску (Фото - скриншот из видео)

Северо-Атлантический альянс призвал Кремль немедленно возобновить участие в заключенном при посредничестве ООН соглашении, которое  в условиях глобального продовольственного кризиса позволяет Украине продолжать экспорт зерна Черным морем. Об этом сообщает Reuters.

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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что российский диктатор Владимир Путин "должен прекратить использование продовольствия в качестве оружия и положить конец незаконной войне против Украины".

"Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, чтобы продовольствие могло попасть к тем, кто в нем больше всего нуждается" – сказала Лунгеску.

Она также сказала, что заключенное соглашение "помогло снизить цены на продукты питания во всем мире".

30 октября МИД Польши заявил, что односторонняя приостановка участия России в зерновом соглашении говорит о неспособности Кремля соблюдать какие бы то ни было соглашения, а глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что "возможность семей в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой следующий обед не должна зависеть от военных планов Кремля".

Читайте также: Что дала Украине "зерновое соглашение" и какие последствия несет выход из нее России

Сергій Бережний
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