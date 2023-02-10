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НАТО точно ответит на ракеты РФ в Румынии, но это не повод для войны — посол в Британии

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 13:52
НАТО точно ответит на ракеты РФ в Румынии, но это не повод для войны — посол в Британии - Фото
Вадим Пристайко (Фото: посольство Украины в Британии)

НАТО точно ответит на пролет российских ракет в Румынии, однако это не будут военные инструменты. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона.

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По его словам, военное командование Альянса в Бельгии проанализирует инцидент. Он отметил, что это не будет поводом к войне, но реакции НАТО точно стоит ждать.

"Если бы была опасность от ракеты населению этих стран, то был бы адекватный ответ. Пятая статья устава НАТО, как вы знаете, применяется не только при физическом пересечении границы страны НАТО, но и если есть атака против корабля НАТО или даже компьютера", — сказал Пристайко.

Дипломат заявил, что радиолокационные самолеты НАТО постоянно контролируют воздушное пространство стран-членов, а поэтому о заходе ракет в Молдову и Румынию Альянс знал с самого начала. 

Читайте также: Россия запустила ракеты по Украине: ПВО перехватила часть, но есть и "прилеты" – хроника

Дмитро Гриниченко
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война нато ракетный удар вадим пристайко
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