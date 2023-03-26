НАТО защищает от ядерного удара независимо от точки пуска ракет – глава минобороны Литвы

Странам НАТО не стоит придавать чрезмерное значение заявлениям Кремля о тактическом ядерном оружии в Беларуси, так как защита членов Альянса от угрозы ядерного удара обеспечивается независимо от того, откуда именно он может быть нанесен. Об этом написал в Facebook глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Анушаускас считает, что заявление о размещении Россией ядерного оружия в Белоруссии говорит только об опасениях российского диктатора Владимира Путина касательно усиления восточного фланга НАТО.

"Не стоит на это отвлекаться, кричать "что теперь будет". Оборона страны НАТО от угрозы ядерного оружия обеспечивается независимо от того, развернуто ли это оружие к западу от наших границ (Калининградская область), восточнее (Беларусь) или севернее (Ленинградская область)", – написал министр.

Поэтому, считает Анушаускас, Россия своими заявлениями просто пытается запугать страны, которые поддерживают Украину.

Он также считает, что поскольку за три месяца подготовить площадки для дислокации ядерных средств практически невозможно, для этого будут использоваться уже готовая инфраструктура Беларуси, и договоренность об этом была достигнута между Минском и Москвой уже давно.

25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Министерство обороны США заявило, что это пока не означает подготовки России к применению ядерное оружия.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета безопасности ООН.

Читайте также: "Боится контрнаступления Украины". В ISW объяснили громкие заявления Путина в последнем интервью

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.