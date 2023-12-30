Под Киевом Нацгвардия сбила российскую ракету из пулемета

В ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты

Фото: Нацгвардия

В Киевской области "нацгвардейцы" во время самой массированной ракетной атаки РФ 29 декабря сбили вражескую крылатую ракету из стрелкового оружия – она была поражена пулеметом. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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Мобильная огневая группа "нацгвардейцев" после обнаружения цели, двигавшейся в направлении города Киев, открыла огонь из пулеметов.

"В ходе осмотра места падения обломков предварительно установлено, что в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты. Детонации боевой части ракеты не произошло", – сообщили в Нацгвардии.

29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В разных регионах Украины пострадали 159 человек, 39 из них – погибли.

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