Під Києвом Нацгвардія збила російську ракету з кулемета

В ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти

Фото: Нацгвардія

У Київській області "нацгвардійці" під час наймасованішої ракетної атаки РФ 29 грудня збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї – її було уражено кулеметом. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Мобільна вогнева група "нацгвардійців" після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, відкрила вогонь з кулеметів.

"У ході огляду місця падіння уламків попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось", – повідомили у Нацгвардії.

29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

В різних регіонах України постраждали 159 людей, 39 із них – загинули.

Читайте також: У Польщі сотні військових шукатимуть уламки ракети РФ. Москва відмовилася давати пояснення