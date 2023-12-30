У Польщі сотні військових шукатимуть уламки ракети РФ. Москва відмовилася давати пояснення

Поляки заявили, що близько 480 солдатів шукатимуть можливі уламки російської ракети у Люблінському воєводстві

Анджей Дуда (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

У Польщі буде проведено пошуки можливих залишків російської ракети, яка залетіла у повітряний простір країни під час ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Про це повідомили у пресслужбі польської армії.

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Військові заявляють, що 30 грудня у Люблінському воєводстві буде проведено наземні пошуки можливих елементів об'єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі.

Буде задіяно близько 480 солдатів.

"Мета обшуку – остаточно підтвердити, що на території Польщі не залишилося жодного елемента об'єкта. Дії солдатів пройдуть на південний схід від Замосця", – сказано в повідомленні.

Крім цього, Міністерство закордонних справ Польщі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах РФ Андрію Ордашу з офіційною вимогою пояснити інцидент із порушенням повітряного простору країни російською ракетою.

Представник РФ заявив, що Москва не збирається давати пояснення, поки їй не нададуть "конкретних доказів".

29 грудня Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Інформовані джерела повідомили польським медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

У ніч проти 29 грудня Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

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