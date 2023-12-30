У Польщі сотні військових шукатимуть уламки ракети РФ. Москва відмовилася давати пояснення
У Польщі буде проведено пошуки можливих залишків російської ракети, яка залетіла у повітряний простір країни під час ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Про це повідомили у пресслужбі польської армії.
Військові заявляють, що 30 грудня у Люблінському воєводстві буде проведено наземні пошуки можливих елементів об'єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі.
Буде задіяно близько 480 солдатів.
"Мета обшуку – остаточно підтвердити, що на території Польщі не залишилося жодного елемента об'єкта. Дії солдатів пройдуть на південний схід від Замосця", – сказано в повідомленні.
Крім цього, Міністерство закордонних справ Польщі вручило ноту тимчасовому повіреному у справах РФ Андрію Ордашу з офіційною вимогою пояснити інцидент із порушенням повітряного простору країни російською ракетою.
Представник РФ заявив, що Москва не збирається давати пояснення, поки їй не нададуть "конкретних доказів".
- 29 грудня Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Інформовані джерела повідомили польським медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.
- Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.
- У ніч проти 29 грудня Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.
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